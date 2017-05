Donna accoltellata nel Salernitano. Si sospetta raptus di un cliente

SALERNO, 2 MAGGIO - Gorizia C., una donna di quarantaquattro anni, è stata assassinata la notte scorsa a Pagani, in provincia di Salerno, vicino alla rotonda dove abitualmente si tiene il mercato ortofrutticolo. La donna, originaria di Nocera Inferiore, è stata colpita al petto con un'arma da taglio.

Gorizia faceva la prostituta da molti anni, ed è stata ritrovata senza vita da un passante, che ha immediatamente chiamato la Polizia. La donna, ancora viva, è stata trasportata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove poco dopo è morta.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno aperto un'indagine e stanno ascoltando alcune persone che potrebbero aiutare la risoluzione del caso. Non si esclude alcuna strada, e si tiene in considerazione anche l'ipotesi che l'assassino possa essere un suo cliente che, in preda ad un raptus, ha afferrato il coltello e l'ha colpita al petto.

Non si esclude nemmeno l'ipotesi che ad ucciderla possa essere stata un'altra prostituta in seguito ad una lite.

Al momento non ci sarebbero indagati, e la donna sembra non abbia avuto alcun protettore.

Chiara Fossati

immagine da quotidianopiemontese.it