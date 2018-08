Donna di 74 anni rapina un 90enne, arrestata a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 5 AGOSTO - Una donna di 74 anni accusata di aver rapinato un 90enne e' stata arrestata dai carabinieri di Gattatico (RE) deve scontare oltre 2 anni di reclusione.

I fatti risalgono all'aprile del 2015 quando l'anziana aveva sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni del nonagenario, che stava mettendo la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato di Poviglio.L'uomo se n'era accorto e aveva cercato di riprendersi il portafogli, contenente 600 euro. La donna lo aveva spintonato e fatto cadere per terra, ed era fuggita. Rintracciata dai carabinieri, era stata in seguito processata e condannata dalla Corte d'Appello di Bologna a 3 di reclusione per rapina aggravata.La sentenza, dopo l'inammissibilita' del ricorso dichiarata dalla Corte di Cassazione, e' divenuta definitiva e l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Bologna ha emesso nei confronti dell'anziana un ordine di carcerazione. I carabinieri hanno quindi trasferito la donna in carcere, dove dovra' scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione.