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Donna scompare nel nulla a Frosinone, ritrovata dai soccorritori sul lungomare di Terracina

Redazione
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Donna scompare nel nulla a Frosinone, ritrovata dai soccorritori sul lungomare di Terracina
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Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, la Questura di Frosinone ha coordinato con successo le ricerche di una donna che si era allontanata da casa dopo aver manifestato uno stato di forte malessere. L’allarme è scattato quando il compagno, preoccupato per la sua assenza, ha chiamato il numero di emergenza 112.

Le fasi concitate della ricerca

La telefonata è arrivata poco dopo la mezzanotte. L’uomo ha riferito che la compagna si era resa irreperibile, destando immediata apprensione. Gli operatori hanno subito attivato le procedure per la geolocalizzazione del telefono della donna, coinvolgendo anche i familiari più stretti per raccogliere informazioni utili. Nel giro di poco tempo, i segnali hanno indicato una posizione sul lungomare pontino, nel territorio di Terracina.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine

Una volta ottenuta l’indicazione, è stata allertata la Polizia di Stato del Commissariato di Terracina e i militari dell’Arma dei Carabinieri. Le squadre hanno raggiunto rapidamente la donna, che è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure, è stata affidata ai familiari, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

La sinergia che salva vite

L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra forze di polizia e dell’efficacia del numero unico di emergenza. La tempestività della segnalazione e la prontezza dei soccorsi hanno permesso di concludere positivamente una vicenda che rischiava di degenerare. Un ringraziamento particolare va agli operatori che, ancora una volta, hanno dimostrato cosa significhi #essercisempre.


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Argomenti:
frosinone terracina donna scomparsa polizia stato carabinieri geolocalizzazione soccorso ritrovamento

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