Donna trovata morta a Catania

CATANIA, 23 APR – Nella giornata di ieri, il cadavere di una donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Playa di Catania. E’ stata una telefonata anonima a far scattare l’intervento della squadra mobile nei pressi del lido Nettuno.

La vittima indossava solamente un giubbotto, sotto il quale era completamente nuda, e sul posto non sono stati rinvenuti altri indumenti da parte delle Forze dell’ordine. Il corpo era "appoggiato" su un muro, come se la vittima fosse stata posizionata "seduta", in mezzo ad un cumulo di spazzatura.



In base alla ricostruzione effettuata dal medico legale, il decesso risalirebbe ad un paio di giorni fa e, stando a quanto emerge dall’esame esterno, sarebbe da escludere la violenza sessuale. La donna, di carnagione chiara e con un’età apparentemente compresa tra i 30 e i 40 anni, è stata ritrovata con il volto macchiato di sangue e terra; inoltre non aveva con sé documenti e dunque non è stata possibile l’identificazione.



La Procura ha disposto il trasferimento della vittima in un obitorio per eseguire l'autopsia. La squadra mobile della Questura che indaga non esclude l'ipotesi dell'omicidio.

Fonte dell'immagine: catania.liveuniversity.it

Federica Vetta