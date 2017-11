Donna violentata e segregata per dieci anni a Lamezia Terme: arrestato cinquantenne

LAMEZIA TERME, 22 NOVEMBRE - Per dieci anni di fila una ventinovenne di origini rumene è stata segregata e stuprata dal suo aguzzino, un italiano di 52 anni, che costringeva anche i due figli, nati dalle violenze, ad assistere alle atrocità inflitte alla madre.



L’uomo è stato fermato dai Carabinieri di Gizzeria Lido durante un controllo di routine. Insospettiti dalla reticenza dell’uomo a fornire l’indirizzo di residenza, gli uomini dell’arma hanno approfondito la vicenda. Dalle indagini si è scoperto che i due figli dell'uomo, di nove e tre anni, vivevano insieme alla madre in una baracca senza servizi né illuminazione, sporca e infestata da insetti e roditori. La giovane donna era stata assunta dieci anni prima come badante per la prima moglie dell’indagato. Questi ha poi ridotto in schiavitù la ragazza non appena la consorte è morta.



Dalle indagini è risultato un decennio di violenze e maltrattamenti. Nel corso dell'ultimo anno la donna ha vissuto in uno stato di scarsa igiene e non aveva alcun tipo di contatto sociale. Inoltre, è emerso che durante le violenze la vittima veniva legata al letto e che l'uomo saturava le gravi lesioni conseguenti agli stupri con una lenza da pesca, pure durante le due gravidanze. Anche i figli della donna sono stati spesso maltrattati e costretti ad assistere alle violenze.



La madre e i due bambini ora si trovano in una località protetta, mentre l’uomo è stato portato al carcere di Catanzaro.

[Foto: www.ultimenotizieflash.com]

Velia Alvich