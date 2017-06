Donnarumma su Instagram: "Milan, discuteremo il rinnovo". E poi abbandona il social

MILANO, 26 GIUGNO - Ieri sera, la giovane promessa del Milan, annuncia in modo totalmente inaspettato per la sua tifoseria, che dopo l'Europeo Under 21 nel quale è impegnato con la Nazionale di Di Biagio, discuterà il rinnovo del suo contratto con il club rossonero.



Il testo del post apparso sull’account Instagram del portiere rossonero riportava: "Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la Società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo".



Poco dopo però, sempre su Instagram , Donnarumma annuncia la chiusura del proprio account per motivi di “hackeraggio”, che hanno fatto pensare all’ennesimo dietrofront sulla vicenda .



La serata non finisce qui: all’una di notte Mino Raiola annuncia con un tweet : "Dopo l’Europeo incontriamo Milan. Adesso importante la Nazionale”, che riconfermerebbe la svolta totalmente inaspettata della vicenda, con il riavvicinamento tra il portiere e la società rossonera.



Maria Minichino



(fonte immagine Eurosport)