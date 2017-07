Donne "porta-ombrelli" al convegno della Regione Abruzzo. Camusso: "Spettacolo pessimo"

ROMA, 4 LUGLIO - La foto ha fatto il giro del web: sei donne con i parapioggia, in piedi dietro ai relatori seduti, sul palco, riparavano gli ospiti, tra cui il governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il ministro per la coesione territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Donne porta ombrelli che a pioggia finita hanno iniziato a riparare gli ospiti dal sole.

D'Alfonso ha commentato: "Sono dispiaciuto che ci sia stata per qualche minuto una prevalenza degli ombrelli sui grandi temi che abbiamo affrontato, ma dall'altra parte so anche che purché se ne discuta va bene".

Sulla vicenda interviene anche la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso: "Credo che denoti un pessimo gusto, incapacità anche di autosufficienza maschile, per cui si ha bisogno di qualcuno che ti curi e ti protegga e credo che sia un pessimo spettacolo dato da quella manifestazione e dagli uomini di governo presenti".



Anche Beppe Grillo interviene: "Un tempo si dibatteva sulla donna oggetto, i dirigenti del Pd sono andati oltre e hanno inventato la "donna ombrello". Due giorni di eventi all'Abbazia di Sulmona con tanto di dibattito finale a cui hanno partecipato il ministro alla Coesione territoriale Claudio De Vincenti e il Presidente dell'Emilia-Romagna nonchè della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini. Nulla di diverso da tanti ordinari eventi, ma ad un certo per riparare i politici maschi dall'alternanza crudele di pioggia e sole, alcune donne vengono trasformate in ombrelli”.



