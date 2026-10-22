Dopo il sold out della prima, raddoppiano le repliche di Fortunata di Dio al Teatro di Vibo Valentia

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Fortunata di Dio, l'opera teatrale sulla vita di Natuzza Evolo, scritta da Andrea Ortis e Ruggero Pegna, rispettivamente anche regista e produttore, raddoppia al Teatro Comunale di Vibo Valentia giorno 5 novembre. Visti il tutto esaurito dello spettacolo delle ore 21:00 con largo anticipo, a grande richiesta Pegna ha comunicato che sarà effettuato un secondo spettacolo nel teatro vibonese alle ore 17:30, anche per andare incontro a chi è impossibilitato in orario serale.

I biglietti saranno in vendita da domani pomeriggio online su ticketone.it e nei punti autorizzati (Vibo: La Dea Bendata Tabacchi Lo Bianco). Per informazioni tel. 0968441888.

Intanto, prosegue regolarmente la prevendita per lo spettacolo del 3 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, dove saranno effettuate anche le prove generali proprio da giorno 1 novembre, Festa di Tutti i Santi. L'Opera,che si avvale delle musiche di Francesco Perri, delle scenografie mobili di Lele Moreschi e Filippo Iezzi, arricchite dalle luci e dagli effetti speciali di Virginio Levrio, è un autentico capolavoro teatrale che racconta la storia di Natuzza Evolo con lo sfondo della Calabria del '900.

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Emozionante l'interpretazione di "mamma Natuzza" da parte di Annalisa Insardà, perfetta nel ruolo. Con lei in scena, Antonello Angiolillo, Jacopo Siccardi, Michele Radice, Luca Attadia, Valeria Zazzaretta, Enrico Cava.

Fortunata di Dio ha il Patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria e del Comune di Vibo Valentia. Tra gli sponsor sostenitori: Harmonic Innovation Group spa, Gruppo Caffo Vecchio Amaro del Capo, Francioso Comunicazione, Banca Mediocrati, Camera di Commercio di Catanzaro e Vibo Valentia.