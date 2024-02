Dopo la partnership con Padel Best Expo la Federazione Monegasca di Padel si prepara ad accogliere il CUPRA FIP TOUR

Principato di Monaco, 29 febbraio 2024 -– La Federazione Monegasca di Padel si prepara ad accogliere a Monte-Carlo il prestigioso CUPRA FIP Tour 2024, circuito della Federazione Internazionale Padel che conta circa 120 tornei validi per il FIP ranking, distribuiti nei cinque continenti.

Il torneo internazionale si disputerà dal 2 al 9 aprile. La prima parte del torneo avrà luogo al V. Indomitus Padel Club, il partner club della Federazione Monegasca che ha aperto i battenti in febbraio. La seconda fase del torneo si svolgerà nel cuore del Principato, al Grimaldi Forum, all’interno di Padel Best Expo, il primo summit internazionale di padel del Principato di Monaco con la cui organizzazione (Bsg) la Federazione Monegasca di Padel ha dato vita a una vigorosa partnership.

Migliaia le presenze nel Principato di Monaco previste nei giorni di Padel Best Expo per il concomitante Monte-Carlo Rolex Master, evento che attrae ogni anno 130mila presenze da tutto il mondo. Gli appassionati di tennis potranno cogliere l’occasione per immergersi nella galassia del padel e vedere in campo i migliori giocatori al mondo impegnati nella FIP RISE del Cupra FIP Tour, in cui i giocatori acquisiranno punteggio nel FIP ranking.

Cécilia D’Ambrosio, Presidente della Federazione Monegasca Padel, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di annunciare che la FIP abbia scelto il Principato di Monaco per un evento così importante come una tappa della FIP RISE nell’ambito del Cupra FIP Tour. E siamo lieti che questo evento sia inserito nell'evento del padel per eccellenza di Monte-Carlo, Padel Best Expo, prodotto dalla società italiana Bsg con cui abbiamo attivato una proficua collaborazione. Infatti, come Federazione Monegasca di Padel sentivamo l'esigenza di creare sinergie virtuose in grado di mettere in luce questo sport in continua crescita e con queste iniziative straordinarie siamo certi di promuovere e valorizzare il padel ai massimi livelli. La recente apertura del nostro partner club indoor al 100%, V. Indomitus Padel, è un ulteriore segnale del futuro raggiante che verrà riservato al padel monegasco. Grazie ai forti collegamenti che abbiamo creato con la FIP, e in particolare con il suo Presidente Luigi Carraro, e la prima edizione di Padel Best Expo, noi possiamo dire che a Monte-Carlo ora abbiamo il contenitore ideale in grado di ospitare tutto ciò che esprime eccellenza nel padel".

La decisione di ospitare il Torneo FIP RISE a Monte-Carlo, presa dalla Federazione Internazionale di Padel insieme alla Federazione Monegasca di Padel, si inserisce in un contesto entusiasmante che il Presidente della FIP Luigi Carraro ha definito 'la nuova era del padel'. Si tratta di un cambiamento storico che, per la prima volta, prevede un unico calendario - composto dai tornei Premier Padel e dal CUPRA FIP Tour, entrambi governati dalla FIP - e un'unica classifica maschile e femminile, con l'obiettivo di elevare la qualità e il livello delle competizioni e dello spettacolo offerto agli appassionati dei cinque continenti.

Oltre del Cupra FIP Tour, Padel Best Expo sarà il palcoscenico della seconda edizione della Five Padel Cup che, con i suoi cinque tornei iconici inclusivi ed esclusivi, abbraccerà in modo trasversale tutte le componenti più rappresentative del padel: Circoli, Generazione Z (Circoli), Donne, Atleti in carrozzina, VIP e Manager. L’evento di Monte-Carlo nel suo complesso si appresta a diventare un appuntamento di rilevanza mondiale, un grande show internazionale dedicato al padel. I campi da gioco appositamente creati all’interno del Grimaldi Forum ospiteranno i più forti giocatori del mondo, celebrity, atleti del padel in carrozzina e giovani promesse. Il padel al femminile sarà un focus centrale di Padel Best Expo con la partecipazione delle campionesse Ambassador di Padel Best Expo Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena e con la partecipazione straordinaria di Barbara Vitantonio, speaker ufficiale di Padel Best Expo e del Premier Padel. Chiara dimostrazione della forte trasversalità del padel.

“Padel Best Expo si conferma come un contenitore credibile in grado di ospitare uno degli eventi più importanti del mondo del padel, che si andrà ad affiancare alle altre attività in programma, come la Five Padel Cup – ha dichiarato Roberta Ceccarelli, CEO di Bsg e Padel Best Expo. La collaborazione fra Bsg e FIP sull’organizzazione di un torneo internazionale è un driver ideale per la valorizzazione dell’intero settore del padel. Quando si sceglie di fare sistema fra realtà che hanno al proprio interno team qualificati e obiettivi ambiziosi, si genera valore aggiunto a vantaggio di tutta la filiera”.

Padel Best Expo è quindi un appuntamento imperdibile per qualsiasi appassionato della “racchetta corta”, con tre giorni da vivere tutti di un fiato tra tornei – CUPRA FIP Tour e Five Padel Cup -, scoperta delle eccellenze produttive, innovazione tecnologica e cultura di settore.