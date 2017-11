Dopo Londra ed Helsinky per lo spettacolo "preludio" con Gilberto Gil, il Cortejo afro a Reggio c.

Dopo Londra ed Helsinky, domani sera unica tappa italiana per lo spettacolo “preludio” con Gilberto Gil, il Cortejo afro di Salvador, tenori e soprani dell’opera di Bahia e l’orchestra di Aldo Brizzi. Aprono i 25 tamburi di Luca Scorziello

REGGIO CALABRIA 4 NOVEMBRE - Dopo Londra ed Helsinky, arriva domani sera alle ore 21 al Teatro Cilea di Reggio la prima e unica tappa in Italia di “Preludio”, il nuovo spettacolo evento del mitico musicista e cantautore brasiliano Gilberto Gil con la Banda Cortejo Afro di Salvador di Bahia, le voci liriche del Nucleo dell’Opera di Bahia e l’Orchestra del direttore, compositore e ideatore Aldo Brizzi.

La serata sarà aperta dall’incursione in teatro dei venticinque tamburi “di casa” del gruppo reggino di Luca Scorziello e introdotta da Max De Tomassi di Rai Radio1. Le scenografie sono di Alberto Pita, fondatore del Cortejo Afro, design dei costumi Afro di Rosangela Nascimento, produzione generale di Renata Campos.

L’evento, presentato dallo stesso Gilberto Gil, dal maestro Aldo Brizzi e dall’organizzatore Ruggero Pegna, presso l’aula multimediale del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio, dopo Reggio toccherà Basilea prima di fare rientro in Brasile.



Lo spettacolo è uno degli eventi di “Fatti di Musica Brasil”, sezione internazionale del festival diretto da Ruggero Pegna, in collaborazione con Alziamo il Sipario del Comune di Reggio e la Regione Calabria.

I biglietti sono ancora disponibili nei punti Ticketone (Reggio: B’art, a fianco teatro) e presso la biglietteria del teatro dalle ore 18.00 di domenica.



A supportare la carovana arrivata da Helsinky, sul palcoscenico anche dieci orchestrali calabresi che saranno diretti da Aldo Brizzi, ideatore dello spettacolare progetto artistico, assistito dal maestro Francesco Perri, che ha selezionato i vari musicisti: Paolo Bennardo, tromba, Gianluca Bennardo, trombone, Andrea Affardelli, tuba, Vincenzo Baldessarro, contrabasso, Claudio Comito, flauto 1, Giuseppe Santelli, pianoforte, Flaminio Marino, tromba, Pasquale Pecora, clarinetto 1, Paola Troiano, flauto 2, Pasquale Allegretti Gravina, violino. Il pubblico sarà accolto in teatro dalla mostra fotografica “Bahia” della giornalista, scrittrice e reporter Patrizia Giancotti.

Per informazioni tel. 0968441888 o su www.ruggeropegna.it.



Per Gilberto Gil, con i suoi 11 dischi d’oro, 5 dischi di platino, più di 5 milioni di copie di dischi vendute, è un nuovo straordinario progetto artistico. La grande musica e la cultura del Brasile tutta in una sera, tra samba, afropop brasiliano, ritmica afro-baiana, le voci liriche dell’Opera di Bahia e i suoni dell’ Orchestra, tutto condito dall’allegria, i colori e i costumi tipici che hanno connotato ben diciannove edizioni del Carnevale di Bahia. Fondato nel 1998 a Salvador di Bahia, il Cortejo Afro è il gruppo che riassume tutta l’eleganza e la forza della ritmica afro-baiana, un pieno di suoni ed energia.



Ruggero Pegna, organizzatore dell’evento, non ha dubbi: “E’ uno degli appuntamenti musicali di maggior prestigio e originalità che abbiano mai toccato il Sud. Uno spettacolo unico e qui irripetibile per gli elevatissimi costi! Uno sforzo enorme per suggellare nel modo più eclatante il gemellaggio musicale e culturale portato avanti quest’anno tra Reggio, la Calabria e il Brasile. E’ certamente – aggiunge Pegna - un evento unico per dimensioni e progetto, peraltro per una tipologia di pubblico variegata, dai curiosi delle novità del campo dell'Opera agli amanti della musica brasiliana, soprattutto agli amanti della bella musica tout court. Invito caldamente – conclude Pegna - tutti i reggini e calabresi a riempire il Teatro, perché è un evento che merita una straordinaria cornice di pubblico. Essendo unica data Italiana, è forse la prima volta che si ribalta la geografia del live, con prenotazioni di pubblico anche dal Centro Nord!”.