Dopo sette anni i Litfiba ritornano in Calabria. Martedì 8 il concerto all\'arena Pitagora di Crotone

CROTONE, 06 AGOSTO - Erano sette anni che i Litfiba mancavano dalla Calabria. E adesso ci siamo! Piero Pelù e Ghigo arriveranno a Crotone per un imperdibile concerto il prossimo 8 agosto all’arena Pitagora. Martedì 8, infatti, farà tappa in esclusiva regionale il tour “Eutòpia”, durante il quale Piero Pelù e Ghigo Renzulli presenteranno il loro ultimo album, Eutòpia, appunto.

Disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, Eutòpia ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Pelù e Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘ndrangheta ai nuovi media. Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: “Tu non c’eri”, scritta da Piero Pelù, e “La danza di Minerva”, scritta da Ghigo Renzulli.Anche a Crotone i Litfiba saranno accompagnati sul palco da Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).Il concerto è frutto della collaborazione tra la Esse Emme Musica di Maurizio Senese e l’Amministrazione comunale di Crotone: la sinergia tra il pubblico e il privato è ormai un connubio necessario e importante al fine di creare quel turismo e quella cultura che arrivano soprattutto con i grandi eventi, così il primo cittadino Ugo Pugliese e l’assessore al Turismo e allo Sport Giuseppe Frisenda hanno voluto confermare la fiducia a Maurizio Senese e alla Esse Emme Musica, riservando ai cittadini di Crotone e alla Calabria tutta l’unico concerto nella regione dei Litfiba.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



LYD-EDM Festival

11/08

12/08



Benji & Fede

16/08



Mannarino

19/08



Francesco Renga

21/08



Fiorella Mannoia

24/08



Mario Biondi

27/08

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it

www.essemmemusica.it

www.summerarena.it

www.ticketservicecalabria.it