Doppia festa al Cavallino Matto: trionfo ai Parksmania Awards 2026
Doppia festa al Cavallino Matto: trionfo ai
Parksmania Awards 2026 per Riccardo
Manfredini e la nuova attrazione “Dynamite”
Il più grande parco divertimenti della Toscana porta a casa due dei riconoscimenti più
prestigiosi del settore, celebrando la nuova spettacolare attrazione e la visione della sua
storica guida. Grande entusiasmo a Marina di Castagneto Carducci (LI) per lo straordinario risultato ottenuto dal Cavallino Matto ai Parksmania Awards 2026, gli "Oscar" dei parchi di divertimento italiani ed europei, giunti quest'anno alla loro 25ª edizione. Nella prestigiosa cornice della cerimonia di premiazione svoltasi venerdì 9 ottobre a Movieland Park, il parco toscano ha conquistato ben due importanti riconoscimenti, a testimonianza del continuo percorso di crescita e innovazione che lo
caratterizza. l premio a "Dynamite": la miglior nuova attrazione per famiglie d'Italia
Il primo dei due premi, l'ambito riconoscimento come "Miglior Nuova Attrazione Family", è
andato a Dynamite, la straordinaria novità della stagione 2026. Con i suoi 80 metri di percorso e 15 metri d'altezza, Dynamite è il Disk’O Coaster più grande d’Italia: un'attrazione imponente che, grazie alla sua piattaforma rotante da 40 posti capace di unire oscillazione, velocità e forze centrifughe, ha saputo conquistare il cuore delle famiglie e degli amanti dell'adrenalina accessibile, confermandosi l'investimento di punta dell'anno.
Un premio alla carriera e alla visione di Riccardo Manfredini
La seconda targa, altrettanto significativa, è un tributo speciale per i "Meriti Professionali" a
Riccardo Manfredini, CEO e anima del Cavallino Matto. La giuria ha voluto premiare la sua
straordinaria capacità di trasformare una tradizione familiare ultracentenaria in un’impresa moderna e di respiro nazionale. Sotto la sua guida, avviata nel 2006, il parco è cresciuto costantemente senza mai perdere la propria identità, investendo nella sicurezza, nella formazione e nella valorizzazione
del territorio, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il turismo in Toscana.
Le due targhe, mostrate con orgoglio davanti al caratteristico ingresso a ferro di cavallo del parco, celebrano un 2026 da incorniciare per il Cavallino Matto, che si conferma una delle realtà più amate e innovative nel panorama del divertimento italiano.
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