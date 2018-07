Doppio caso di femminicidio nel Senese e in Sicilia, uccidono le mogli e si impiccano

CETONA (SIENA), 6 LUGLIO – Una donna di 44 anni originaria del Venezuela è stata ritrovata morta a Cetona, in provincia di Siena. Da una prima ricostruzione la morte le sarebbe stata causata per soffocamento, utilizzando un cuscino. Le indagini dei carabinieri si sono subito incentrate sul marito, trovato morto impiccato a un albero poco dopo aver abbandonato l’auto. A dare l'allarme era stato il padre dell'uomo, che abita nella casa accanto a quella della coppia. La coppia risulta sposata da circa un anno e mezzo e da allora i due vivevano insieme in una casa in campagna. Gli inquirenti hanno classificato il caso come omicidio-suicidio.

Allo stesso modo in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, un pasticcere locale di 56 anni ha ucciso la ex moglie, una donna di 48 anni. I due, separati, vivevano nello stesso palazzo in piani diversi e la donna aveva già denunciato l’ex marito per maltrattamenti. L’uomo, dopo una feroce lite, sembra aver ucciso la donna strangolandola prima di impiccarsi. Avevano una figlia di 10 anni. Al momento non si sa se la piccola abbia assistito alla scena oppure se fosse altrove.

Federico De Simone