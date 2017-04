Doppio incidente sulla A4: un morto e un ferito grave, traffico in tilt

PORTOGRUARO, 12 APRILE – Mattinata caotica sull’ A4, dove si è verificato un doppio incidente. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Il primo scontro è avvenuto intorno alle 8:30. Un veicolo ha tamponato un Tir, fermo nella corsia di emergenza tra Portogruaro e Latisana, in direzione Trieste. Oltre al personale di Autovie Venete e ai Vigili del Fuoco si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale. In seguito all’incidente si sono formati sei chilometri di coda. Ciò ha causato un secondo incidente, verso le 10:30, nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Un’auto si è infilata sotto un mezzo pesante. L’impatto ha causato la morte di un uomo che era a bordo del veicolo.

L’autostrada è stata riaperta solo in tarda mattinata, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza.

[foto: messaggeroveneto.gelocal.it]

Antonella Sica