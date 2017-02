Genova: Doria, non mi ricandido né mi dimetto

GENOVA, 08 FEBBRAIO - Il primo cittadino di Genova, Marco Doria, non presenterà la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative di maggio e non intende dimettersi.

Lo ha annunciato lo stesso Doria con una nota al termine della riunione di giunta convocata dopo la bocciatura della delibera di aggregazione societaria tra la partecipata Amiu e Iren Ambiente. "Ho svolto il mio ruolo di sindaco per spirito di servizio – ha affermato Doria -. Non intendo ricandidarmi ma con immutata passione non intendo sottrarmi all'impegno per costruire per Genova un credibile schieramento di centrosinistra aperto alla società civile".

Doria ha poi continuato: "Per una assunzione di responsabilità nei confronti della città", è indispensabile "lo stesso spirito di servizio da parte di soggetti politici, della società civile e di quei consiglieri comunali che non intendono seguire la contrapposizione politica. Questa condivisione deve essere tale da giustificare l'opportunità di un'azione amministrativa rigorosa non delegata a un commissario".

Luna Isabella

(foto da vesuviolive.it)