Dormiva con la pistola nascosta sotto il cuscino, arrestato

VIBO VALENTIA, 22 LUGLIO - Dormiva con una pistola calibro 38 di marca Colt, detenuta illegalmente, sotto il cuscino della sua stanza da letto, dove nascondeva anche 6 munizioni dello stesso calibro.

Con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuco e munizioni, i Carabinieri di Nicotera hanno arrestato Vincenzo Mercuri, 53 anni, noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso anche di altre 46 cartucce nscoste in un sacco di plastica.Espletate le formalita' di rito, l'uomo e' stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia.