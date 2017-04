Dortmund, spunta ipotesi terrorismo islamico

DORTMUND, 12 APRILE - Le bombe contro il pullman del Borussia Dortmund, che hanno portato al rinvio della gara di ieri anche a causa del ferimento di un giocatore, avrebbero portato gli inquirenti a valutare la pista del terrorismo islamico. E’ quanto emergerebbe da una presunta lettera di rivendicazione nella quale si farebbe riferimento alla figura di Anis Amri, ferito a morte il 23 dicembre in Italia dopo la strage dei mercatini di Berlino.

Secondo Sueddeutsche, Zeitung, NDR e WDR, la lettera presenterebbe riferimenti sia all’attentato di dicembre a Berlino che alla missione tedesca dei Tornado in Siria. E’ spuntata così la pista del terrorismo islamico, mentre si sta cercando attualmente anche una auto con targa estera.

Nel testo della lettera, si farebbe riferimento alla missione siriana della Germania, che starebbe uccidendo i musulmani nel Califfato dello Stato Islamico. Per tali ragioni, gli sportivi e le altre personalità di spicco «in Germania e nelle altre nazioni crociate» sarebbero «sulla lista di morte dello Stato Islamico».

Nel testo, si chiederebbe pertanto il ritiro dei Tornado e la chiusura della base americana in Germania, a Ramstein. L’episodio sarebbe stato definitivo da fonti vicine agli inquirenti «molto insolito» ritenendo possibile anche l’ipotesi di una pista falsa, fornita dagli stessi rivendicatori.

Secondo il magistrato Sandra Lucke «la lettera si assume la responsabilità dei fatti» ma bisogna verificarne «l’autenticità». Al momento, sarebbe stato aperto un fascicolo per tentato omicidio, che esula dunque dall’ipotesi di attentato terroristico.

Da annoverare nel bilancio di ieri, oltre al calciatore rimasto lievemente ferito (Marc Batra, 26 anni, ndr), il ferimento di un agente di polizia che stava accompagnando la squadra tedesca nello stadio per la gara contro il Monaco, valevole per i quarti di finale di Champions League. L’agente avrebbe riportato un trauma acustico e non potrebbe al momento prestare servizio.

Non si esclude dunque alcuna forma di ipotesi. Per Gregor Lange, capo della polizia di Dortmund, si tratterebbe di «un attacco mirato alla squadra» anche se «il movente non è ancora chiaro e nulla può essere escluso, neanche le ipotesi peggiori».

foto da: ilsole24ore.com

Cosimo Cataleta