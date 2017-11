Draghi a Francoforte: "Eurozona in ripresa, massimo contributo alla crescita"

ROMA, 17 NOVEMBRE - Il Presidente della Bce Mario Draghi ha parlato oggi in un convegno a Francoforte, affrontando i temi della ripresa dell’Eurozona e delle decisioni di politiche monetarie da attuare per sostenere la crescita.

"La zona euro è nel mezzo di una solida ripresa economica. Il Pil è salito per 18 trimestri consecutivi e dal nostro punto di vista, siamo fiduciosi che la ripresa sia robusta e che sia giunto il momento di proseguire così” ha affermato Draghi, aggiungendo che la ripresa “si sta nutrendo da sola, vale a dire che i moltiplicatori di spesa e la propagazione endogena stanno ancora sostenendo l'attività.

Per quanto riguarda in particolare la politica da adottare da parte della Bce, Draghi ha sostenuto che "Il miglior contributo che possiamo dare al benessere dei cittadini è rappresentato dalla stabilità dei prezzi.

“Garantire la stabilità dei prezzi” – prosegue Draghi - “è una condizione necessaria per l'economia di essere in grado di crescere lungo un percorso equilibrato che può essere sostenuta nel lungo periodo. Questo è il principio guida di tutte le nostre decisioni di politica monetaria".

"Ora è il momento giusto per l'area dell'euro per affrontare ulteriori sfide alla stabilità. Questo significa mettere in ordine i conti e costruire riserve per il futuro, non solo attendere la crescita per ridurre gradualmente il debito. Significa attuare riforme strutturali che consentano alle nostre economie di convergere e crescere a velocità più elevate nel lungo periodo. E significa affrontare le rimanenti lacune nell'architettura istituzionale della nostra unione monetaria" conclude Draghi nel suo intervento.

Federico Ferro

fonte immagine repubblica.it