Dramma, bimbo 5 anni cade in pozzo di scarti olio e muore

ASCOLI PICENO, 13 NOVEMBRE - Un bambino di appena 5 anni e' morto cadendo in un pozzo a Corinaldo, in provincia di Ancona.

La tragedia e' avvenuta nella tarda serata di ieri. Il piccolo si trovava in un frantoio insieme alla famiglia, quando si sarebbe avvicinato e poi sarebbe precipitato in un pozzo che conteneva gli scarti di lavorazione delle olive. Inutile la corsa all'ospedale per salvargli la vita. Sulla morte del bimbo indagano i carabinieri di Senigallia.