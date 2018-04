Dramma sulla SS 106 incidente frontale un morto e due ferito

ISOLA CAPORIZZUTO (KR) 28 APRILE - E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 106, nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Due autovetture, una Wolksvagen Tiguan e una Fiat Punto si sono scontrate per cause in corso di accertamento lungo un rettilineo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, Polizia, Carabinieri e ambulanze del 118. Il traffico sulla statale e' rimasto bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi.