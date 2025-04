DREAMS OF MATTER

Who dreams comes before who thinks

9 – 22 Maggio, 2025

HUB IMPACT ROMA

Via Palermo 41

00184 Roma

Per i visitatori: Lun – Ven 17-19

A cura di Rossocinabro

Incontro con gli artisti: venerdì 9 Maggio ore 18:30

Tapropane è entusiasta di annunciare la sua prossima mostra a Roma! Dopo il successo riscosso a Londra, "Sogni di Materia" presenterà una selezione di opere che esplorano l'affascinante intreccio tra Intimo e Universale. Speriamo che vi unirete a noi.

Gli artisti contemporanei, spesso "outsider" in termini di cultura e nazionalità, sono prima di tutto dei sognatori. La loro infanzia è stata intrisa di miti e racconti epici, una potente fonte di ispirazione che li spinge a esplorare simboli senza tempo e materiali archetipici con una curiosità quasi infantile.

La loro prospettiva unica sul mondo, il loro modo di sentire e interagire con la materia, permette loro di svelare le connessioni nascoste tra mito e realtà, tra corpo e bellezza. Plasmano i materiali, dando forma ai loro sogni e creando opere che sono come scrigni pieni di segreti, enigmi e poesia.

La loro arte funge da ponte tra passato e futuro, tra memoria e mondo contemporaneo. Mentre il mondo è alle prese con il pensiero razionale, questi artisti, con la loro sensibilità unica, intercettano sogni che altri non sanno più sognare, tracciando nuove rotte nell'esplorazione dell'esperienza umana.

Sono loro, i sognatori, ad arrivare prima, rivelando nuove visioni e risvegliando i nostri sensi sopiti, invitandoci a sognare insieme a loro e a percepire l'essenza nascosta delle cose. La loro arte è un dono silenzioso, un messaggio di bellezza e mistero che ci tocca nel profondo dell'anima.

Artisti: Sabrina Aureli (Italy), Jean-Marc Bregeault (France), Elke Bügler (Germany), Irene Di Biagio (Italy), Fadiese (France), Zimmermann Gerd (Germany), Temin Josephina (Mexico), Ulla Karttunen (Finland), Kron (Hungary), Tony Lian (Thailand), Sue Nicholas (UK), Katerina Panaretou (Cipro), Andrea Santini (Italy), Sonia Salvetti (Italy) Francesca Tesoriere (Italy).

Per l’opening Leonus, musicista, cantautore e divulgatore romano presenta una versione inedita e personalizzata del suo format con uno speech sul tema del sogno nella storia e nell’epica latina. Laureato in Scienze Archeologiche all’Università La Sapienza, è il fondatore di “TedicoRoma” un canale social, nato dalla passione per la storia antica, attraverso cui sensibilizzare sull’immenso patrimonio archeologico della capitale spesso trascurato. Dallo studio di quelle rovine, sotto gli occhi di tutti ma spesso senza voce, nasce un modo di fare informazione fresco e accessibile, senza limiti di età o alcun tipo di barriera socioculturale. “TedicoRoma” è anche un format radiofonico, in onda su Radio Kaos Italy: un programma che mira ad accendere i riflettori sui luoghi dimenticati del passato così come sulla musica emergente locale, creando dove possibile un parallelo.

Credit image: Settembre 2023 - Sabrina Aureli

Chi siamo

Tapropane presenta mostre curate su temi rilevanti ed emozionanti nel contesto della cultura creativa contemporanea. Ci impegniamo a rendere l'arte contemporanea accessibile a tutti. Ci sforziamo di presentare progetti in spazi fisici e digitali che siano coinvolgenti, illuminanti ed educativi per un pubblico eterogeneo.

The Tapropane Ltd, Sede Londra

[email protected]

Visit: www.tapropane.com

