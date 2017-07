Droga: 21 arresti per traffico internazionale a Milano

MILANO, 5 LUGLIO - E' in corso in queste ore un'operazione della Polizia di Stato di Milano che sta eseguendo in Milano ed in altre citta' del centro nord un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di complessive 21 persone di cui 14 in carcere e 7 con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Si tratta di italiani e sudamericani accusati di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I particolari verranno resi noti in una conferenza stampa che si terra' alle 11.00 presso la "Sala Scrofani" della Questura di Milano.