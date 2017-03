Droga: a Milano sequestrati 82 chili "cocaina, marijuana e hashish" valore di 2 milioni euro

MILANO, 28 MARZO - Sei persone arrestate e 82 chili di stupefacenti sequestrati - tra cui cocaina, marijuana e hashish - per un valore complessivo sul mercato stimato in oltre due milioni di euro, e poi 510mila euro in contanti. E' il bilancio di un weekend di attivita' di contrasto alle droghe messo in campo dai carabinieri di Milano. Sono stati intensificati i controlli del territorio sull'intera provincia, bloccando le principali arterie di accesso al capoluogo. A Varedo (MB), i militari della stazione del posto, transitando lungo la provinciale 35, hanno notato un'auto ferma al margine della carreggiata.

Nel corso del controllo, l'autista, un 54enne residente nel comasco, non ha voluto spiegare il motivo della sosta nella corsia di emergenza; quindi i militari, insospettiti, hanno ispezionato la macchina e hanno trovato 12 panetti di cocaina (15 kg. in tutto) in un borsone nel bagagliaio. Il numero maggiore di arresti a Rescaldina, dove i carabinieri di Legnano hanno catturato 5 persone, tra cui 3 italiani, un 43enne e due 51enni, un 45enne e un 64enne spagnoli (entrambi incensurati), ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'Arma, dopo averli pedinati per una settimana, hanno fatto irruzione in un magazzino, scoprendo i 5 intenti a scaricare da un camion proveniente dalla Spagna alcune cassette con all'interno frutta e verdura: sul fondo delle cassette pero' erano stati nascosti 88 sacchetti contenenti 61,5 chili di marijuana e 500 grammi di di hashish.Durante le successive perquisizioni nelle case dei 3 italiani sono stati trovati altri 4,5 chili di hashish suddivisi in stecche e ovuli, ulteriori 600 gr. di marijuana, e 30mila euro in contanti. In un garage condominiale di Rho sono stati trovati e sequestrati inoltre ulteriori 480mila euro in contanti, nascosti in 2 valigie, 20 telefoni cellulari e 25 sim-card. I carabinieri hanno trovato anche un fucile calibro 12 e 2 pistole semiautomatiche, provenienti da un furto in un'abitazione del centro. Per questo alcuni degli arrestati dovranno rispondere anche di ricettazione e detenzione e porto illecito di armi. Infine, altri 8 pusher sono stati messi in manette in diverse operazioni condotte in Cesano Maderno, Cologno Monzese, Milano, Monza, Sedriano e Segrate.