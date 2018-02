Droga: banda spacciava tra frusinate e Campania, 8 arresti

FROSINONE, 15 FEBBRAIO - Otto arresti per droga tra il frusinate e la Campania: i militari della Compagnia Carabinieri di Cassino, nelle province di Frosinone e di Napoli-Secondigliano, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Gip del Tribunale di Cassino per detenzione di eroina e cocaina finalizzata allo spaccio.

L'indagine, partita dopo la morte per overdose di un tossicodipendente di Cassino nel 2015, ha consentito di portare alla luce una fiorente attivita' di spaccio svolta senza soluzione di continuita' dal sodalizio che aveva "allestito" nel cassinate un cd.piazza di spaccio che si approvvigionava dello stupefacente in Napoli e Castel Volturno, nel casertano. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nella conferenza stampa che si terra' presso il Comando Provinciale di Cassino alle ore 12:15 odierne.