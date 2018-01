Droga: bimbo 15 mesi in ospedale per aver ingerito hashish

SALERNO, 6 GENNAIO - Un bambino di quindici mesi e' stato ricoverato, dopo le 21 di ieri, nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno con il sospetto che avesse ingerito hashish. Ad accompagnare il piccolo e' stato il padre, assuntore di droga gia' segnalato, e proprio lui avrebbe riferito della probabilita' che il figlio ne avesse preso.

L'uomo ha riferito alla pediatra di guardia, assistita dal rianimatore, che il bambino, fino a poco prima, era in buone condizioni e poi e' diventato ipotonico. Trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Battipaglia, gli esami delle urine hanno dato esito positivo: il bimbo ha assunto hashish, ma non si conosce in che quantita'. La situazione, stando a quanto si apprende, sarebbe in miglioramento.

Il primario facente funzioni di Pediatria dell'ospedale salernitano, Rosario Pacifico, conferma che "il bambino sta meglio, dopo una notte difficile" e che "saranno ripetute le analisi per confermare la presenza della sostanza".

I carabinieri della compagnia di Battipaglia, questa mattina, si sono recati all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e hanno posto sotto sequestro la cartella clinica del bimbo. I militari sono stati allertati dal personale medico del nosocomio salernitano.