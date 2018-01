Droga: blitz contro spaccio nel Salernitano, 11 misure cautelari

SALERNO 5 GENNAIO - Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno nell'agro nocerino-sarnese. Una settantina di militari dell'Arma con unita' cinofile hanno eseguito misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di 11 indagati per concorso in spaccio di cocaina e hashish. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle 10 in procura a Nocera Inferiore.