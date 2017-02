Droga: Blitz nel Reggiano, 2 cinesi scoperti con 50 kg marijuana

REGGIO EMILIA, 22 FEBBRAIO - Arrestati con 50 chili di marjuana in via di essicazione e 200 piante di marijuana in vario stato di maturazione. E' il bilancio di un'operazione della polizia scoperto in un casolare di Ca' del Bosco di Sopra. All'interno dell'edificio, in quattro stanze appositamente allestite, vi erano 200 piante di marjuana, in vario stato di maturazione.

Oltre alle piante e ad un impianto di areazione, erano presenti numerosissime lampade alogene utilizzate, proprio, per far crescere le piante. Accanto alle piante vi erano 50 chili, circa, di marjiuana in via di essicazione (22,5 chili di influorescenze, 27,5 chili di foglie di marjuana e 200 grammi di marjuana tritata). Sia lo stupefacente che il materiale atto al confezionamento e' stato sequestrato.Nel casolare di campagna sono stati sorpresi due cittadini cinesi, fratello e sorella, ed un minore, anch'egli cinese. Gli adulti sono stati arrestati.