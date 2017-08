Droga: "Pusher" arrestato a Catanzaro Marina

CATANZARO, 16 AGOSTO - Nella tarda serata di ieri, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, affiancato da equipaggio della Squadra Volante, ha tratto in arresto Kamaso Tamba di 32 anni, cittadino del Gambia, domiciliato a Caulonia (RC).

Il giovane extracomunitario (titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in attesa di rinnovo), già noto alla Polizia come “pusher” e per tale motivo già allontanato dal Comune di Catanzaro con Provvedimento di Divieto di Ritorno emesso dal Questore nel febbraio scorso, ad un controllo degli Agenti eseguito nell’ambito di un servizio presso la Stazione FF.SS. di Catanzaro Lido, è stato trovato, nel sottopasso dello scalo ferroviario, in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente - 2 di hashish e 3 di marijuana - nonché della somma di euro 105, provento dell’attività di spaccio.

All’atto del controllo, il cittadino extracomunitario ha tentato di disfarsi di una dose di stupefacente che aveva nelle mani. Ma il gesto, pur repentino, non è passato inosservato agli Agenti, che hanno recuperato il piccolo involucro e quindi, dopo una perquisizione personale, hanno recuperato altre 4 dosi custodite negli slip del pusher.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il cittadino gambiano è trattenuto nella Camera di Sicurezza del Commissariato di Catanzaro Lido, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.