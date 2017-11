Droga: due minori fermati nel Reggino, avevano 1 kg di marijuana

REGGIO CALABRIA, 16 NOVEMBRE - Due minorenni, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Delianuova e Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, che li hanno sorpresi con 1 chilogrammo di marijuana nei giacconi.

I militari dell'Arma hanno fermato i due giovani, vicini all'abitazione di uno dei due, insospettiti perche' alla vista della pattuglia hanno cercato di dileguarsi. Dalla perquisizione sono stati trovati in possesso di due buste di cellophane sigillate, contenenti complessivamente un chilogrammo di marijuana, che sul mercato avrebbe fruttato 2 mila euro.



I due non hanno voluto riferire alcun dettaglio utile a risalire alla disponibilita' di una quantita' cosi' cospicua di droga. Proprio per il quantitativo e il metodo di trasporto gli investigatori escludono che la marijuana fosse destinata a uso personale.