Droga: 'Gomorra' nella Lomellina, nuovi arresti in corso - operazione antidroga "Cave canem 2"

VIGEVANO (Pv), 21 MARZO - Sono una ventina le ordinanze di custodia cautelare in corso di esecuzione

nell'ambito del secondo troncone dell'operazione antidroga "Cave canem 2" dei carabinieri della compagnia di Vigevano.

In parecchi casi i destinatari dei provvedimenti sono gli stessi di luglio. Un centinaio di militari del comando provinciale di Pavia, con il supporto dei colleghi di Novara, del nucleo cinofili di Lecco e del nucleo elicotteri di Bergamo, stanno inoltre eseguendo più di 30 perquisizioni domiciliari, di cui non si conoscono ancora gli esiti.



La prima ondata di arresti dell'operazione "Cave canem", di cui in queste ore è in corso il secondo troncone, risale al 7 agosto 2016. Quella mattina i carabinieri di Vigevano avevano eseguito 24 ordinanze cautelari, di cui 10 in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 3 all'obbligo di dimora, mentre altre 56 persone erano state denunciate a piede libero, tra i quali una giudice di pace.



Complessivamente, compresi quelli eseguiti in precedenza e in momenti successivi, gli arresti furono 45. I destinatari erano quasi tutti italiani e molto giovani. Le accuse, oltre all'associazione per delinquere, andavano dalla detenzione e traffico illecito di armi di provenienza illecita agli incendi dolosi, attentati dinamitardi e danneggiamenti, alcuni a scopo estorsivo e altri per vendetta, dalle rapine ai furti fino alle truffe ai danni delle assicurazioni. Azioni spesso violente e senza scrupoli di una criminalità di provincia che si stava preparando a fare il salto di qualità e mirava ad assumere il totale controllo militare del territorio.



Una delle vittime delle estorsioni, vicepresidente di una cooperativa di servizi, era stato portato a un tale livello di

esasperazione che si era tolto la vita. All'epoca tutto il capitolo del traffico di droga era stato tenuto volutamente da parte per essere sviluppato successivamente.