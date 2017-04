Droga: ingerisce ovuli eroina per sfuggire a Gdf, arrestato

COSENZA, 21 APRILE - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 60 grammi di eroina. Nelle vicinanze dello svincolo autostradale del capoluogo bruzio e' stato fermato il conducente di un'autovettura proveniente dalla zona del Casertano che procedeva verso la citta' a velocita' sostenuta.

Dai controlli e' emerso subito l'evidente stato di tensione psico-fisica che traspariva da pupille dilatate e occhi arrossati, tipici di chi utilizza abitualmente sostanze stupefacenti. L'immediato riscontro di eventuali precedenti di polizia sule banche dati in uso al corpo ha evidenziato numerose denunce a carico del'uomo che hanno indotto i finanzieri ad eseguire un'ispezione del mezzo di trasporto con l'ausilio delle unita' cinofile. Resosi conto di essere stato scoperto e di essere in pericolo di vita, l'uomo ha segnalato di aver ingerito sostanza stupefacente ed e' stato percio' accompagnato in ospedale.I conseguenti esami diagnostici hanno permesso di verificare che effettivamente aveva inghiottito diversi ovuli imbottiti di 60 grammi di eroina. Con il quantitativo di eroina acquistato lo spacciatore sperava, secodo le stime degli inquirenti, di realizzare oltre 300 dosi, che gli avrebbero fruttato guadagni per oltre 16.000 euro