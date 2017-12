Droga: Blitz dei carabinieri, marijuana nel bagno della scuola

VIBO VALENTIA, 14 DICEMBRE - Blitz dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia e dell'unita' cinofila nell'istituto Alberghiero cittadino "Enrico Gagliardi". Nel corso dei controlli nei bagni della scuola il cane antidroga ha trovato 22 grammi complessivi di marijuana gia' suddivisa in dosi.

E' stato proprio il fiuto del cane a condurre i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia, diretti dal luogotenente Cosimo Sframeli e dal capitano Piermarco Borettaz, al secondo piano dell'istituto scolastico dove accuratamente occultato dietro il sifone del Wc e' stato trovato un involucro con oltre dieci grammi di marijuana, mentre ulteriori sei involucri contenenti in totale 11 grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati trovati sul selciato in corrispondenza della finestra del bagno.I controlli si inquadrano in uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti nelle scuole, volto alla tutela della salute dei giovani studenti.