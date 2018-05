Droga: Mazara del Vallo, sequestrati 32 kg. hashish e 57mila euro

TRAPANI, 22 MAGGIO - Maxi-sequestro di droga a Mazara del Vallo, in Sicilia: i Carabinieri hanno sequestrato 32 chili di hashish e 57mila euro in contanti nell'ambito di controlli condotti con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo.

E' stato arrestato un 41enne, Domenico Cardinale, che, trovato in possesso della droga e dei contanti, provento dell'attivita' di spaccio, e' stato rinchiuso nella casa circondariale "San Giuliano" di Trapani a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria di Marsala.

Il materiale sequestrato e' stato rinvenuto durante una perquisizione in un fondo agricolo nella disponibilita' dell'uomo e adiacente alla sua abitazione, in cui i Carabinieri sono stati supportati dall'eccellente fiuto di Derby, pastore tedesco in servizio presso l'unita' cinofila. La droga, immessa sul mercato, al dettaglio, avrebbe fruttato allo spacciatore oltre 300 mila euro.