Droga: operazione Carabinieri, 8 misure cautelari nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 11 APRILE - Dalle prime ore della mattinata, nel Vibonese e a Milano, i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia con il supporto di quelli di Nerviano (MI) stanno eseguendo 6 misure cautelari degli arresti domiciliari e due misure cautelari dell'obbligo di dimora emesse dal gip del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di altrettanti soggetti considerati contigui al locale di 'ndrangheta di Zungri e ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Non viene comunque contestato il reato di associazione mafiosa o le aggravanti delle finalita' mafiose e da qui la competenza della Procura di Vibo. Altri sei soggetti sono stati deferiti in stato di liberta' per lo stesso reato. L'attivita' investigativa ha consentito di individuare e disarticolare una fitta rete di spaccio riconducibile ad un sodalizio criminoso, composto da 14 soggetti, capeggiato da un gruppo familiare, che rifornivano di marijuana, hashish e cocaina tutta l'area costiera del Vibonese. Maggiori dettagli nel corso di una conferenza stampa alle ore 11 al comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia.