Droga: operazione Carabinieri nel Potentino, 36 arresti. Indagini da tre anni su un traffico fra Basilicata e Puglia

POTENZA, 4 MAGIO - Al termine di indagini durate circa tre anni, i Carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno sgominato stamani un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga in una vasta zona della Basilicata, "inondata" di cocaina, hascisc e marijuana acquistata in Puglia, eseguendo 36 ordinanze di custodia cautelare (22 in carcere e 14 ai domiciliari).

L'operazione - denominata "Drummer" - è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. La centrale dello spaccio - hanno accertato i Carabinieri - era a Genzano di Lucania (Potenza): veniva rifornita attraverso contatti, definiti "stretti", con persone di Andria considerate vicine al clan Pesce-Pistillo. Con la droga venivano poi "riforniti" altri paesi del Potentino come Tolve, Banzi, Oppido Lucano e Palazzo



San Gervasio. Particolari sull'operazione saranno illustrati ai giornalisti stamani, alle ore 11, in una conferenza stampa prevista negli uffici della Direzione distrettuale antimafia di Potenza.