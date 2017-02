Droga, operazione dei Carabinieri a Roma: 17 spacciatori in manette

ROMA, 26 FEBBRAIO 2017 - 17 spacciatori in manette e un kilo di sostanze suddivise in centinaia di dosi, pronte per essere immesse nelle piazze dello spaccio, finite sotto sequestro. Questo è il bilancio degli ultimi servizi antidroga condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno interessato i quartieri di di Trastevere, Termini, San Lorenzo, San Basilio, Primavalle, Tor Marancia e Eur.

Secondo quanto si legge in un comunicato stampa dell'Arma, sono finiti in manette 9 cittadini italiani - sette di Roma, uno di Tivoli e uno di Palermo - 2 cittadini della Nigeria, 2 cittadini del Gambia, 3 delle Filippine e 1 della Somalia, tutti di età compresa tra i 19 e i 60 anni. Molti di loro risultano essere già noti alle forze dell'ordine.

I Carabinieri hanno colto gli spacciatori in flagranza mentre cedevano dosi di droga a giovani e tossicodipendenti. In particolare - riferisce la nota - uno spacciatore nascondeva la droga in un vano del contatore del gas sulla via, altri nel cavo di un albero e un altro la teneva in una cassaforte nascosta in bagno.

Dei 17 arrestati, cinque sono stati portati in carcere a Regina Coeli, cinque sono stati accompagnati presso le loro abitazioni agli arresti domiciliari e sette trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it