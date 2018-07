Droga: operazione "Giardini segreti" a Vibo Valentia, ecco tutti i nomi degli arrestati

VIBO VALENTIA, 21 LUGLIO - Sono in totale 17 le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale di Catanzaro nell'operazione antidroga denominata "Giardini segreti" e che pero', per alcune posizioni, ha trasmesso gli atti per competenza territoriale alle Procure di Vibo Valentia, Cosenza, Viterbo e Genova.

Questi gli arrestati: Emanuele Mancuso (figlio del boss Pantaleone Mancuso, detto "l'Ingegnere"), 30 anni, di Nicotera, Giuseppe De Certo, 25 anni, di Nicotera (Vv), carcere; Giovanni Battaglia, 32 anni, di Nicotera (carcere); Valentin Stratulat, 30 anni, romeno, residente a Nicotera, carcere; Giacomo Chirico, 21 anni, di Maierato, arresti domiciliari; Francesco Costa, 34 anni, di Nicotera, carcere; Antonio Curello, 21 anni, di Vibo Valentia, obbligo di dimora; Maria Ludovica Di Stilo, 23 anni, di Vibo, arresti domiciliari; Salvatore Ferraro, 22 anni, nativo di Palmi, domiciliari; Giuseppe Franze', 31 anni, di Stefanaconi, carcere; William Gregorio, 23 anni, di San Ferdinando (Rc), arresti domiciliari; Nicola Lo Russo, 39 anni, di Altamura, domiciliari; Giusy Milidoni, 21 anni, di Ionadi, domiciliari; Giuseppe Navarra, 27 anni, originario di Rombiolo, ma domiciliato a Joppolo, carcere; Francesco Oliveri, 32 anni, di Nicotera, carcere; Riccardo Papalia, 34 anni, di Nicotera, domiciliari; Bruno Russo, 27 anni, di Joppolo, domiciliari; Mirco Fuchi', 25 anni, di Mandaradoni, frazione di Limbadi, domiciliari.