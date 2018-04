Droga: Operazione in Sardegna e nel Torinese, arresti

CAGLIARI, 17 APRILE - Un'operazione antidroga e' in corso dalle prime ore di oggi nel Cagliaritano, a Sassari e nel Torinese. Un'ottantina di carabinieri del comando provinciale di Cagliari, assieme a colleghi del Nord Sardegna e della penisola, a un elicottero decollato da Elmas, a unita' cinofile e ai Cacciatori di Sardegna, e' impegnata in perquisizioni e nell'esecuzione di misure cautelari disposte dal gip di Cagliari. Ai destinatari vengono notificate ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari e la misura dell'obbligo di dimora.

Gli arresti seguono un'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena fra il 2014 e il 2015 su produzione, traffico e detenzione di droga.



I dettagli saranno illustrati alle 10.30 in una conferenza stampa convocata a Cagliari nella caserma del comando provinciale dei carabinieri, in via Nuoro.