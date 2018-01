Droga: operazioni Polizia tra Milano, Bologna e Lecco oltre 50 arresti

Droga: operazioni Polizia in nord Italia, oltre 50 arresti. Tra Milano, Bologna e Lecco. Perquisizioni in corso

ROMA, 31 GENNAIO - La Polizia sta eseguendo una serie di operazioni antidroga in diverse varie città del nord Italia nei confronti di diversi soggetti accusati di traffico di droga e sfruttamento della prostituzione. Complessivamente sono tre le operazioni, condotte dalle squadre mobili di Milano, Bologna e Lecco, che hanno portato ad una cinquantina di arresti.

In corso anche una serie di perquisizioni in una decina di città. Poco meno della metà degli arresti, 21, sono stati eseguiti a Bologna, dove la polizia ha sgominato due diverse organizzazioni costituite da marocchini e albanesi che gestivano il traffico di cocaina e hashish. La droga, importata dal Marocco, veniva distribuita in Emilia Romagna e nel Lazio.