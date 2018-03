Droga: overdose in casa, salvato dai carabinieri un 21 enne

VARESE, 30 MARZO - Un 21 enne di Daverio, nel Varesotto, e' stato salvato dai carabinieri che lo hanno trovato in overdose in casa sua. I militari della stazione del vicino comune di Azzate sono intervenuti su chiamata della madre al 112, sono arrivati nell'abitazione e lo hanno trovato in condizioni gravissime, quindi, praticandogli il massaggio cardiaco, sono riusciti a mantenerlo in vita fino all'arrivo dei paramedici dell'ambulanza. Ulteriori dettagli verranno forniti in una conferenza stampa alle 10 presso il comando provinciale di Varese.