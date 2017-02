Droga: Polizia Nuoro disarticola traffico internazionale

CAGLIARI, 8 FEBBRAIO - Operazione antidroga della polizia nei confronti di appartenenti a un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Nuoro in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antidroga ed il servizio centrale operativo della polizia di Stato, durante le quali sono stati sequestrati oltre 500 chilogrammi di hascisc, sono state coordinate dalla Dda di Cagliari e hanno permesso di scoprire il vasto giro di affari gestito dall'organizzazione, che poteva contare su diversi canali di rifornimento per far arrivare in Sardegna ogni tipo di stupefacente dall'eroina, alla cocaina e marijuana.

All'esecuzione hanno collaborato i poliziotti delle squadre mobili di Milano, Pavia e Bari. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle ore 11 presso la sala stampa della questura di Nuoro