Droga: quintali di hashish nel cemento, un arresto a Cagliari 

CAGLIARI, 22 FEBBRAIO - Alcuni quintali di hashish sono stati sequestrati ieri pomeriggio a Cagliari dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale che hanno arrestato un uomo.

Per recuperare la droga in un capannone in zona Quadrifoglio, vicino al polo San Lorenzo, i militari hanno dovuto spaccare un manufatto in cemento, dentro il quale era stata ricavata una nicchia poi riempita di numerosi panetti. I dettagli dell'operazione saranno illustrati alle 11.15 in una conferenza stampa convocata a Cagliari nella caserma del comando provinciale in via Nuoro.