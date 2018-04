Droga: richiedenti asilo spacciavano a Brescia, 10 arresti

BRESCIA 28 APRILE - Dieci stranieri, tra i quali alcuni africani richiedenti asilo, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di droga in un parco di Brescia. L'operazione della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato e' stata eseguita al termine di indagini avviate lo scorso febbraio e supportate dalla Direzione Centrale per Servizi Antidroga, con l'impiego di operatori sotto copertura per l'acquisto di droga.