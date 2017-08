Droga, sei pusher arrestati dai Carabinieri a Roma

ROMA, 23 AGOSTO 2017 - Ammontano a sei gli arresti effettuati dai Carabinieri nella capitale, grazie ai servizi antidroga predisposti all'interno degli interventi di contrasto ai fenomeni di degrado o di illegalità diffusa nelle zone di Piazza Vittorio Emanuele II, Termini e San Lorenzo.

Ieri pomeriggio, a piazza Vittorio Emanuele II, i militari della Stazione Roma Piazza Dante hanno fermato due cittadini nigeriani per un semplice controllo. I connazionali, rispettivamente di 18 e 33 anni, risultavano essere senza fissa dimora e con precedenti pensali. Sono stati trovati in possesso di decine di dosi di marijuana e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Qualche ora dopo, nella stessa piazza, gli uomini dell'Arma hanno notato un 33enne del Mali già noto alle forze dell'ordine, intento a nascondersi per evitare il controllo di polizia. Fermato, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e circa 100 euro, che si sospetta siano provento dell'attività di spaccio.

In via Principe Amedeo, invece, i militari hanno arrestato un 24enne tunisino e un 26enne del Ghana per possesso di dosi di marijuana.

Dosi di cocaina e denaro contante sono invece state trovate anche nelle tasche di un cittadino tunisino di 30 anni. Senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri sera a San Lorenzo.

Tutti gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Per tutti è scattata l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it