Droga, sgominata banda nel "Bronx" di Siracusa. 12 arresti

SIRACUSA, 20 FEBBRAIO 2018 - Dodici persone sono state arrestate a Siracusa dai Carabinieri, che hanno sgominato un'agguerrita organizzazione specializzata nello spaccio di droga.

Il blitz è scattato questa mattina, su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Gip etneo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le indagini hanno svelato l'esistenza di un'organizzazione attiva da tempo nel capoluogo aretuseo, in particolare nella zona di via Marco Costanzo meglio conosciuta come quartiere del "Bronx" - da cui ha preso il nome il gruppo criminale - ben noto nell'ambiente dei consumatori come piazza di spaccio disponibile h24 per l'acquisto di cocaina, hashish e marijuana.

Nella zona a nord della città è egemone la presenza del clan Bottaro-Attanasio, cosca che controlla tutte le attività illecite come lo spaccio e le estorsioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo aveva una vera e propria organizzazione caratterizzata dalla rigida suddivisione dei compiti tra i vari membri.

In particolare, alcuni degli arrestati stabilivano la predisposizione delle dosi giornaliere da distribuire agli spacciatori, organizzati in turni di lavoro per garantire le forniture durante l'arco dell'intera giornata. La zona era presidiata da apposite vedette posizionate strategicamente.

Dalle indagini, inoltre, è emerso che il gruppo si riforniva di stupefacenti attraverso due diversi canali di approvvigionamento, uno catanese e l'altro napoletano.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 100 grammi di cocaina, 250 grammi di hashish e 7 kg di marijuana.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it