Droga: smantellato primo clan allo Zen, 24arresti; donna contabile 

PALERMO, 28 FEBBRAIO - Smantellata nel quartiere Zen 2 di Palermo la prima associazione specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti. Ventiquattro le ordinanze di custodia cautelare. I 'libri contabili' erano tenuti da una donna. In azione i carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo che hanno eseguiti i provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. E' la prima volta che all'interno del popolare rione viene contestato il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'operazione "Teseo" scaturisce dalle indagini avviate dall'Arma, coordinate dal procuratore della Repubblica, Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Teresa Principato, dai sostituti Siro De Flammineis e Annamaria Picozzi, in collaborazione con sostituti Bruno Brucoli e Silvia Benetti. L'attivita' ha fatto emergere come una regia comune guidasse l'operato dei singoli pusher regolati secondo una suddivisione in "turni", con una prima fase che comprendeva la mattinata, una seconda che abbracciava l'intero pomeriggio e la sera, e l'ultima di notte fino alle 8 circa. Ad ogni cambio turno, veniva rilevato un metodico "passaggio di consegne" - con il conteggio e l'eventuale ripartizione delle dosi avanzate e del denaro ricavato - tra gli spacciatori uscenti e subentranti. Tutto era documentato in libri contabili tenuti da una donna.Tra le "contromisure" adottate c'erano le vedette che, durante i rispettivi turni, verificavano, anche con l'utilizzo di un binocolo, la presenza di forze dell'ordine o di eventuali telecamere. I particolari nel corso della conferenza stampa alle 10 al Comando provinciale dei carabinieri.