Droga: sorpresi con marijuana, 2 giovani arrestati nel Vibonese

VIBO VALENTIA, 26 FEBBRAIO - Due giovani di 23 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Briatico (VV). L'operazione e' legata al rinvenimento di un sacchetto contenente marijuana, lasciato incustodito in un campo lungo strada statale 522 in localita' "San Leo" del centro del Vibonese, I militari, individuata la droga, hanno iniziato un servizio di appostamento finalizzato ad individuare il proprietario della sostanza illegale.

Dopo qualche ora d'attesa i militari hanno visto giungere t due giovani R.E. ed F.E i quali, ignari della presenza dei Carabinieri, hanno recuperato il sacco con lo stupefacente. Da qui l'arresto dei due ragazzi, uno dei quali con precedenti proprio in materia di droga.



Nel sacco c'erano quasi 300 grammi di marijuana gia' suddivisa in dosi, pronte per la vendita del sabato sera, ed un bilancino di precisione. A casa di uno dei due sono stati sequestrati semi di cannabis pronti per la coltivazione della pianta. I due giovani sono ora nel carcere di Vibo Valentia.