Droga, spacciatore algerino arrestato a Scoglitti

RAGUSA, 21 MAGGIO 2018 - Un algerino di 50 anni con alcuni precedenti penali è finito in manette, nella frazione marittima di Scoglitti, perchè sorpreso mentre cedeva due grammi di hashish a due persone del posto, rispettivamente di 34 e 20 anni.

L'arresto è avvenuto a seguito di una serie di controlli dei Carabinieri della stazione locale che hanno effettuato numerose perquisizioni nel centro cittadino, allo scopo di a contrastare la detenzione e lo spaccio di stupefacenti.

L'algerino è stato trovato mentre cedeva dello stupefacente in via Giudice. L'immediata perquisizione personale operata dai militari ha permesso di rinvenire anche 40 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altra hashish, circa 20 grammi suddivisi in 12 dosi pronte per la cessione. La droga e il denaro sono stati sequestrati penale.

Per l'uomo è scattato l'arresto immediato. Dopo essere stato condotto presso la caserma di via Plebiscito, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del sostituto procuratore. I due clienti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it