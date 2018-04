Droga: spaccio a Pordenone, 22 arrestati

Droga: spaccio a Pordenone, 22 stranieri arrestati. Pakistani e afghani ex richiedenti asilo, domanda respinta

PORDENONE, 19 APRILE - Ventidue stranieri, già richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta, sono stati arrestati a Pordenone con l'accusa di avere messo in piedi una imponente rete di spaccio. Alle indagini, svolte dalla Polizia di Pordenone, hanno partecipato anche agenti sotto copertura del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato di Roma.

A quanto si è appreso, alcuni pakistani e afghani, giunti in città come richiedenti asilo politico, che gli è stato negato, avevano a mano a mano iniziato a controllare il mercato delle droghe, sopratutto quelle leggere, spacciando nei parchi cittadini. Sono stati sequestrati circa tre chili marijuana, ma si stima che gli arrestati, ormai tutti fuori dal progetto di accoglienza istituzionale - vivevano per strada o in case private, ospiti di connazionali -, avessero un giro di stupefacenti di almeno un chilo a settimana.



Il luogo privilegiato per la consegna delle sostanze proibite era il parco di fronte alla stazione ferroviaria: tra gli

acquirenti moltissimi studenti, tra cui numerosi minorenni e giovanissimi. Localmente l'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, è stata perfezionata dalla Squadra Mobile, diretta dal vice questore Silvio Esposito.