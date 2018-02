Droga: traffico con l\'Albania, 15 arresti dei carabinieri

BRINDISI 7 FEBBRAIO - I carabinieri hanno arrestato 15 persone, tra Brindisi, Oria, Fasano e Catania, in esecuzione di ordinanze di custodia in carcere, a conclusione di indagini avviate un anno fa e che hanno disarticolato due gruppi criminali dediti, in particolare, al traffico di droga con l'Albania.

A vario titolo gli arrestati sono accusati di detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti e ricettazione, tentata estorsione, rapina, detenzione e porto illegale di armi. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ingenti quantitativi di marijuana e quattro trafficanti sono stati arrestati in flagranza

Le due consorterie scoperte dagli investigatori erano dedite alla commercializzazione in Italia di stupefacenti provenienti dall'Albania ed in totale sono stati 800 i kg di marijuana sequestrata. Sono state inoltre sequestrate imbarcazioni veloci, utilizzate per il trasporto della droga attraverso l'Adriatico, e i tir con i quali le partite venivano trasportate dalla Puglia verso altre regioni italiane. Lo stupefacente, una volta sbarcato sulla costa brindisina, veniva stoccato in appositi depositi.



Le indagini hanno permesso di ricostruire anche un episodio di tentata estorsione con l'uso di armi da sparo per una partita di droga non pagata.